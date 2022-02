Warnemünde : Rostock prüft mehrere Optionen für Best Western-Immobilie

Ein Medizinprojekt, Hotel oder Wohnen sind denkbar auf dem Grundstück in Strandnähe. Wegen der prädestinierten Lage werden alle Konzepte ganz genau geprüft.

Warnemünde | Der Blick vieler Investoren ruht begehrlich auf der Liegenschaft in der Warnemünder Parkstraße 51 bis 53. Denn das 11.842 Quadratmeter große städtische Grundstück mit dem ehemaligen Best Western Hotel befindet sich in direkter Ostseenähe. Und nachdem der Pachtvertrag mit der Gelsenkirchen Logistik-, Hafen- und Service-Gesellschaft mbH (Gelsenlog) ausg...

