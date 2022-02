Nach Tat in Rheinland-Pfalz : Polizei MV trauert an der Warnemünder Mole um ermordete Kollegen

Überall in Deutschland haben zahlreiche Polizeibeamte, Bürger und Politiker am Freitag mit einer bundesweiten Schweigeminute den beiden erschossenen Polizisten aus der Westpfalz gedacht.

Rostock | Mehrere Polizisten stehen am Freitagmittag an der Warnemünder Mole, den Blick gen Ostsee gerichtet. „In stiller Trauer“ hat die Polizei MV so den ermordeten Kollegen aus Rheinland-Pfalz gedacht. Die Aktion teilte die Rostocker Polizei unter dem #zweivonuns auf Twitter. Related content Am Montagmorgen waren ein 29 Jahre alter Oberkommissar und ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.