Warnemünde : Planungen für Weihnachtsmarkt am Warnemünder Kirchplatz laufen

Im vergangenen Jahr fiel neben dem Rostocker auch der Warnemünder Weihnachtsmarkt aus. In diesem Jahr ist die Hoffnung groß, dass er vom 27. November bis 2. Januar durchgeführt werden kann.

Warnemünde | Der Duft von frischgebackenen Mutzen und Glühwein könnte in diesem Jahr wieder über den Weihnachtsmarkt in Warnemünde ziehen. „Wenn alles glatt geht und die Corona-Lage es zu lässt, dann veranstalten wir wieder einen Weihnachtsmarkt am Kirchenplatz“, kündigt Dietmar Vogel vom Handels- und Gewerbeverein (HGV) an. Im vergangenen Jahr stand zwar eine Tan...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.