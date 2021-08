Warnemünde : Phillip Dingler verstärkt die Kirchengemeinde

Der 24-Jährige muss sich künftig beruflich teilen: Er ist der neue gemeindepädagogische Mitarbeiter in zwei Gemeinden und absolviert parallel die berufsbegleitende Ausbildung zum Gemeindepädagogen in Ludwigslust.

Warnemünde | Auch wenn es in Warnemünde nur eine Teilzeitstelle auf 25 Prozent ist: Phillip Dingler ist der Neue im Team der kirchlichen Mitarbeiter in der Evangelischen Gemeinde in Warnemünde. „Ich bin gespannt auf die Aufgaben, die mich erwarten und freue mich darauf, die Menschen aus dem Ostseebad und der Kirchengemeinde St. Thomas in Lichtenhagen kennenzulernen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.