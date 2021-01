Warnemünde : Pfahl im Alten Strom mit Kran und Ponton repariert

Die Bauarbeiten wurden in Absprache mit dem Hafen- und Seemannsamt vorgenommen.

Warnemünde | Ein Pfahl zum Befestigen der Achterleinen am Gelände des Warnemünder Segelclubs (WSC) im Alten Strom in Warnemünde wurde am Donnerstag nach Absprache mit dem Hafen- und Seemannsamt repariert. Er war im Vorjahr durch ein Fahrgastschiff zerstört worden. F...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.