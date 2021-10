Markgrafenheide : Ortsbeirat unterstützt Puppentheater für Kinder

Taken auf Pixabay

Einwohnerin Kathrin Hömberg hatte den Antrag gestellt, die Veranstaltung mit 350 Euro zu unterstützen. Als Termin wird der 28. November anvisiert.

Markgrafenheide | Weil es in Markgrafenheide und den anderen Heideorten nur wenige kulturelle Angebote für Kinder gibt, hat Anwohnerin Kathrin Hömberg eine Initiative gestartet. Sie will zusammen mit einer anderen Mutter am 1. Advent eine Puppentheater-Vorstellung von Jürgen Wicht organisieren. Dafür stellte sie beim zuständigen Ortsbeirat einen Antrag auf Unterstützun...

