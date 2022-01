Warnemünde : Neue Organisatoren übernehmen Kunsthandwerkermarkt am Leuchtturm

Für die Veranstaltungsreihe unter dem Motto „Kunst, Design und Handwerk am Leuchtturm“ sind acht Termine in diesem Jahr geplant.

Warnemünde | Nach 18 Jahren übergibt Seidenkünstlerin Julia Miksch die Aufgaben der Organisation des Kunsthandwerkermarktes in Warnemünde in jüngere Hände. Lesen Sie auch: Letzter Kunsthandwerkermarkt mit Julia Miksch findet statt Ab diesem Jahr werden Jette und Bianca Müller als verantwortliche Organisatoren in die Veranstaltungsreihe unter dem Motto „Kunst...

