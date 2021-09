Warnemünde : Annegret Fahr und Dorit Schubert stellen in der Galerie Möller aus

Alle sechs Wochen wechselt die Warnemünder Galeristin Ulrike S. Möller die Ausstellung in ihren Räumen Am Strom 68. Ab Donnerstag gibt es bei ihr Zeichnungen, Collagen und Schmuck zu bewundern.

Warnemünde | Von diesem Donnerstag an bis zum 2. November gibt es eine neue Ausstellung in der Galerie Möller in Warnemünde zu sehen. Mit Annegret Fahr begrüßt Galeristin Ulrike S. Möller eine vertraute und vor allem vielseitige Künstlerin. „Sie stellt schon zum vierten Mal bei mir in der Galerie ihre Arbeiten aus“, sagte Möller. „Der Anlass für die Zeichnungen...

