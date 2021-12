Ausstellung in Warnemünde : Maler und Architekt Matthias Buss wandelt zwischen den Welten

Galeristin Ulrike S. Möller zeigt ab Donnerstag die Ausstellung „Von der Ostsee und den anderen Meeren“ mit Werken von Buss.

Warnemünde | Die Vita von Matthias Buss klingt spannend: Mit dem Segelboot war der gebürtige Rostocker auf der Ostsee unterwegs. Ein Törn führte ihn durch acht Länder und elf Breitengrade – 2500 Seemeilen legte der Künstler so in drei Monaten zurück. Zusammen mit einem Segelfreund startete er auf dem 54. Breitengrad in Warnemünde, machte unter anderem in Russland,...

