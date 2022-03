Tourismus : Mit der „Aidadiva“ startet die Kreuzfahrtsaison 2022 in Warnemünde

In wenigen Wochen werden die ersten Kreuzfahrtschiffe wieder die Molenköpfe passieren. Nach der aufgrund der Corona-Pandemie eingeschränkten Saison 2021 sollen dieses Jahr wieder mehr Schiffe das Ostseebad ansteuern.

Warnemünde | Nach einer aufgrund der Corona-Pandemie eher mäßigen Saison 2021 mit lediglich 47 Anläufen, werden in diesem Jahr wieder mehr Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde erwartet. Und der Start rückt näher. Schon in weniger als einem Monat soll das erste Schiff im Ostseebad festmachen. „Wir haben 180 Anläufe“, sagt Christian Hardt, Leiter für Kreuzfahrt beim Hafe...

