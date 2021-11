Desaströse Saisonbilanz : Massentourismus in Rostock sorgt für Frust bei Förstern und Anwohnern

Am Dienstagabend verschaffte er sich Luft: Rostocks Forstoberrat beklagte zahlreiche Probleme in dieser Urlaubssaison und griff zu drastischen Vergleichen. Auch eine Anwohnerin ist über die hygienische Situation verärgert.

Rostock/Warnemünde | Dreißig Jahre macht er nun den Job als Forstoberrat der Stadt Rostock, aber solch eine Saison hat Jörg Harmuth, Leiter des Rostocker Forstamtes, noch nicht erlebt. In drastischen Worten berichtete der Förster am Dienstag in der Warnemünder Ortsbeiratssitzung von verdreckten Waldstücken und rücksichtslosem Verhalten von Besuchern. Zum Thema: Infizie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.