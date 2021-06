Warnemünde : Kurhausgarten wird zum Yogastudio

Der Lockdown hat auch der Yogalehrerin Corinna Lange Improvisationsgeist abverlangt. Sie zog die Reißleine, gab ihr Studio auf und machte Online-Yoga.

Warnemünde | „Endlich“, das sagen die meisten Schüler der Warnemünder Yogalehrerin Corinna Lange von Yogameer. Und in diesem einen Wort schwingt sehr viel Freude mit. Die Nachricht hat sich wie ein Lauffeuer im Ostseebad verbreitet. Am Dienstag startet der Yogaunterricht im Kurhausgarten. Seit dem Lockdown haben sich viele von ihnen am Online-Unterricht beteiligt. ...

