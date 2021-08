Markt in Warnemünde : Kunsthandwerker präsentieren ihre Werke auf der Promenade

Am Donnerstag bevölkern wieder Kreative verschiedener Genres Warnemünde. Darunter auch Rebekka Drüecke mit ihren Baumwolljerseystoffen.

Warnemünde | Zum vierten Mal in dieser Saison präsentieren am Donnerstag, 11 bis 18 Uhr, 20 Kunsthandwerker ihre neuesten Arbeiten auf der Seepromenade in Warnemünde. Zu ihnen gehört auch Rebekka Drüecke aus Güstrow. Sie wird mit ihrem bunten Stand auf dem kleinen feinen Markt vertreten sein. Auch interessant: Zwillingsschwestern bieten ihr Label Zwillings-Zwir...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.