Marinestützpunkt Hohe Düne : Org-Feldwebel vom Korvettengeschwader liebt seinen Job

Karsten Derichs ist Leiter des Zentralbüros des 1. Korvettengeschwaders in Hohe Düne. Dort verwaltet er 120 Leute.

Hohe Düne | 120 Frauen und Männer hat Karsten Derichs in seiner Abteilung im Blick. Der Oberstabsbootsmann des 1. Korvettengeschwaders am Marinestützpunkt in Hohe Düne verwaltet – lax gesagt – das Personal für Einsätze und den Alltag. Als Org-Feldwebel, wie der Ber...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.