Warnemünde : Kinder und Jugendliche sammeln Unterschriften für Skaterpark

Initiator Per Grohmann findet 250 Unterstützer und versucht, den Ortsbeirat von seinem Vorhaben zu überzeugen.

Warnemünde | Im Rekordtempo von gerade einmal drei Tagen haben Kinder und Jugendliche 250 Unterschriften für die Errichtung eines Skaterparks in Warnemünde gesammelt. Die Listen haben sie sauber eingeheftet und Per Grohmann gegeben, der sie in ihrem Auftrag am Dienstag auf der Sitzung des Ortsbeirates Warnemünde an den Vorsitzenden des Gremiums, Wolfgang Nitzsche ...

