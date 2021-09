Hafenmeister in Warnemünde : Sie sind die Vermittler zwischen Behörde und den Menschen

Bei Matthias Thoß und Paul Kleinschmidt gibt es Parallelen in den Biografien. Beide sind als Schiffsführer zur See gefahren und wechselten jetzt an Land.Hafenmeister im Seemannsamt der Stadt ist für beide ein Traumjob.

Warnemünde | Morgens um 7 Uhr, wenn die Hafenmeister Paul Kleinschmidt (31) und Matthias Thoß (43) ihre Arbeit im Büro in Warnemünde auf der Mittelmole beginnen, schweift ihr Blick vom Balkon über den Alten Strom. Das Wasser wirkt oft glatt, die Möwen durchbrechen die morgendliche Ruhe mit ihrem Gekreische. Und die Männer schauen, ob Segler oder ein anderes Schiff...

