Warnemünder Jubilarin : Gertrud Blohm ist mit 109 Jahren die älteste Rostockerin

Jetzt peilt die Jubilarin 110 Lebensjahre an. Eigentlich wollte Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) zu allen Geburtstagen der Warnemünderin kommen. Zum 109. Geburtstag schickte er Post.

Warnemünde | Immer wenn sie nervös ist, sitzt Gertrud Blohm gern in ihrer Küche und schmökt genussvoll eine Zigarette – manchmal auch mehrere. Das beruhigt sie so schön, so Blohm. Am Dienstag war die Warnemünderin aufgeregt, aber im positiven Sinne. Denn an diesem Tag feierte die Warnemünderin ihren 109. Geburtstag. Zahlreiche Gratulanten beglückwünschten sie, sod...

