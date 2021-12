Aktion zu Jahresbeginn : Gemeindehaus der Kirche Warnemünde wird zum Impfzentrum

Der Hamburger Arzt und Warnemünde-Stammgast Heinz Martens hilft am 1. und 2. Januar 2022 beim Boostern.

Warnemünde | Im Gemeindehaus der Evangelischen Kirche Warnemünde am Kirchenplatz 4 wird am 1. und 2. Januar 2022 ein besonderes Angebot gemacht: Statt Chorproben, Bibelstunden oder Christenlehre wird dort an diesen beiden Tagen und vielleicht zusätzlich noch am 3. Januar geimpft, sagt Pastor Harry Moritz. Auch interessant: Ansturm auf die Booster-Impfungen im O...

