Warnemünde : Für 20 Millionen Euro entsteht die neue Landessportschule auf der Mittelmole

Der Neubau ist zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit des gesamten Sports in MV dringend erforderlich.

Rostock | Auf der Mittelmole in Rostock-Warnemünde entsteht bis Sommer 2023 die neue Landessportschule. Der Neubau sei zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit des gesamten Sports in Mecklenburg-Vorpommern dringend erforderlich, sagte Sportministerin Stefanie Drese (SPD) am Freitag. Sie überreichte einen Zuwendungsbescheid des Landes über 2,15 Millionen Euro. Neu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.