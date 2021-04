Hilfe für Kulturszene : Warnemünder Hoppen un Molt braut ,Solibier'

Brauer Henry Gidom will so die Rostocker Musikszene unterstützen. Pro Pils werden 50 Cent an das Kulturwerk MV gespendet.

Warnemünde | Weil gerade viele Rostocker Künstler durch die Corona-Pandemie in Not geraten sind und Kultur und Konzerte fast allen Menschen fehlen, haben die Inhaber der Warnemünder Brauerei Hoppen un Molt, Henry Gidom und seine Frau Sylvia Joeck, ein besonderes Pils gebraut. Das Solibier haben sie jetzt an vielen Stellen auf den Markt gebracht. Auch interessant: ...

