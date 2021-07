Festival Am Meer : Rostocker Künstler rocken den Strand von Markgrafenheide

Vom 21. bis 24. Juli organisiert das Kulturwerk MV zwischen den Strandaufgängen 14 und 15 Auftritte mehrerer Musiker aus der Region und internationaler Bands. Mit dabei ist unter anderem das Duo Sterni.Fritz.

Markgfrafenheide | Wellen rauschen an den Strand, leise sind Gespräche zu hören und ab und an fliegt eine kreischende Möwe über den Sand. Derzeit lässt es sich am Strand von Markgrafenheide noch entspannt im Wasser plantschen. Doch vom 21. bis zum 24. Juli verwandelt sich der FKK-Strand am Aufgang 14 in eine große Tanzfläche für das Festival Am Meer. Dann werden neben Ro...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.