Warnemünde : Fahrradläden im Ostseebad befinden sich im Umbruch

Während für Unternehmer Reinhart Dühring die letzte Saison startet, will André Kalfack sein Sortiment erweitern.

Warnemünde | Sich für den Urlaub einen Drahtesel ausleihen, den Platten reparieren lassen oder gar ein neues Rad kaufen: Touristen und manch Einheimische müssen sich in diesem Jahr auf Veränderungen bei den Fahrradläden in Warnemünde einstellen. Während für Reinhart Dühring vom gleichnamige Fahrradgeschäft in der Friedrich-ranz-Straße 54 die letzte Saison angebroc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.