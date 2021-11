Warnemünde : Experten überprüfen baulichen Zustand des Leuchtturms

In regelmäßigen Abständen kontrolliert das Wasser- und Schifffahrtsamt Ostsee, ob die Risse am Warnemünder Bauwerk größer geworden sind. Das ist Routine, seitdem die Risse entdeckt wurden.

Warnemünde | Arbeiten am Warnemünder Leuchtturm werden von Einheimischen wie Touristen immer mit großem Interesse verfolgt. So auch am Mittwoch, als zwei Arbeiter im Auftrag des Wasser- und Schifffahrtsamtes Ostsee (WSA) Messungen am Wahrzeichen des Ostseebades vorgenommen haben. Seit vor ein paar Jahren Risse in dem Bauwerk entdeckt wurden, werden diese regelmäßi...

