Warnemünde : Drehbrücke wird zum 27. Stromfest einmal geöffnet

Aufgrund der Beschränkungen der Corona-Pandemie musste das Event bereits zweimal ausfallen. In diesem Jahr soll es wieder stattfinden.

Warnemünde | Die denkmalgeschützte Brücke am Alten Strom in Warnemünde wird am 11. September anlässlich des 27. Stromfestes gedreht, teilt das Tiefbauamt mit. Für die Drehung der Brücke wird das Bauwerk für den Fußgängerverkehr von 11 bis 11.30 Uhr voll gesperrt. Die Verkehrsteilnehmenden haben die Möglichkeit, den Alten Strom südlich zu umlaufen. Das Tiefbauamt b...

