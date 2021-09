Warnemünde : Dr. Gernot Böttner erhält Briese-Preis

Ausgezeichnet wurde er für seine herausragende Forschung zu der Frage, wie sich Fluide, Flüssigkeiten und Gase in Meeressedimenten ausbreiten.

Warnemünde | Der Frage, wie Flüssigkeiten und Gase – so genannte Fluide – Meeressedimente durchdringen, ist Christoph Böttner in seiner Doktorarbeit nachgegangen. Der Wissenschaftler aus Kiel ist am Freitag in Warnemünde mit dem mit 5000 Euro dotierten Briese-Preis für Meeresforschung ausgezeichnet worden. Er wird von der Reederei Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG ...

