Nach Zwangsschließung : Erste Besucher genießen Aussicht vom Warnemünder Leuchtturm

Klaus Möller vom Förderverein Leuchtturm und Schatzmeisterin Inge Morenz haben am Montag Martina und Klaus Reinschmiedt als Erstbesucher begrüßt.

Warnemünde | Wenn Martina und Klaus Reinschmiedt aus Potsdam im Norden Urlaub machen, dann gehört ein Ausflug auf den Leuchtturm in Warnemünde dazu. Am Montag waren die Rentner die ersten Gäste nach der Zwangspause, in welcher der Leuchtturm aufgrund der Corona-Beschränkungen für Besucher geschlossen bleiben musste. Sie bekamen deshalb das Bäderjournal Tidingsbrin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.