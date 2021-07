NNN-Stromschnack : Die Möwen-Polizei von Warnemünde überwacht den Strand

Warnemünde ist jener Rostocker Stadtteil in dem die meisten Baumpatenschaften übernommen wurden. Das zeigt sich mit bunten Beeten in den Straßen. Währenddessen wird sich über die Baustelle in der Parkstraße geärgert.

Warnemünde | Wie ich höre, läuft die Warnemünder Woche, trotz abgespecktem Programm und dem ein oder anderen Regenschauer sehr gut. Und das nicht nur für die Veranstalter, sondern auch für die Möwen, die im Ostseebad leben. Auf der Bummelmeile mit ihren zahlreichen Ständen können die flinken Seevögel im Sturzflug so manche Waffel, Pommes oder Zuckerstange aus den H...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.