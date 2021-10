Warnemünde : Die Drachenliebe hat Opa Fred bei seiner Enkelin entfacht

Drachensteigen ist vom Wind abhängig und nicht von der Jahreszeit, betont Unternehmerin Janett Pust. Sie ist seit der Kindheit vernarrt in Himmelsstürmer, den Grundstein für diese Leidenschaft hat Opa Fred gelegt.

Warnemünde | Wenn Janett Pust ihren 25 Jahre alten Drachen auf einer Decke am Warnemünder Strand auspackt, dann steigt in ihr das Adrenalin in den Körper. Die Unternehmerin aus Warnemünde liebt Drachen. Diese Leidenschaft macht ihr den Kopf frei, sie ist handwerklich geschickt und weiß genau, worauf es ankommt. „Drachensteigen hängt nicht nur mit Wind zusammen, so...

