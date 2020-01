Warnemünde : Letzter Glanz von Weihnachten ist verflogen

Nach dem Weihnachtsmarkt wurde der Kirchenplatz beräumt und soll besenrein übergeben werden.

von Maria Pistor

09. Januar 2020, 17:52 Uhr

Warnemünde | Die 36 Hafenschweine, wie umgangssprachlich die Betonteile zum Schutz des Weihnachtsmarktes genannt werden, sind vom Kirchenplatz verschwunden. „Die hat uns freundlicherweise Rostock Port zur Verfügung gestellt“, sagt Christian Seifert vom Handels- und Gewerbeverein (HGV). Nun wurden sie wieder abgeholt. Zudem wurden erst am Donnerstag die Reste des Tannengrüns weggefegt. Der Weihnachtsbaum ist am Dienstag ordnungsgemäß und in alter Verbundenheit von der Freiwilligen Feuerwehr Warnemünde abgetragen und zerlegt worden. Ein Teil des Holzes wird für das Lagerfeuer beim Wintervergnügen eingesetzt, das auch alljährlich von den Kameraden fachmännisch betreut wird. Die anderen Bäume sollen jetzt auch verschwinden.