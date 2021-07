Warnemünde : Das Hotel Neptun im Spiegel der Stasi-Akten

Die Filmdokumentation „Hotel der Spione“ von Friederike Pohlmann wird am 21. Juli in der Warnemünder Kirche gezeigt. Die Autorin hat in Akten von über 100 Inoffiziellen Mitarbeitern recherchiert – von Putzfrau bis Chef.

Warnemünde | Zu einer Filmvorführung unter dem Motto „DDR-Nobelherberge im Visier - Das Hotel Neptun im Spiegel der Stasi“, wird am 21. Juli um 19 Uhr in die Warnemünder Kirche geladen. Gezeigt wird die Filmdokumentation „Hotel der Spione“ von Friederike Pohlmann. Sie hat für den Film und das gleichnamige Buch die sehr große Stasi-Hinterlassenschaft recherchiert. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.