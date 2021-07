Warnemünde : Erstmals stellen nur heimische Künstler im Munch-Haus aus

Zusätzlich zu der Ausstellung „Luft und Licht“ im Munch-Haus, findet am 24. Juli um 16 Uhr eine Kunstauktion mit dem Galeristen Mathias Goldberg statt.

Warnemünde | Das Edvard-Munch-Haus in Warnemünde Am Strom 53 zeigt noch bis zum 15. August die besondere Gruppenausstellung „Luft und Licht“. In einem sogenannten „Open Call“ wurden 32 Künstlerinnen und Künstler eingeladen, ihre Arbeiten zu zeigen. Das Besondere: „Alle Künstler sind aus Mecklenburg-Vorpommern, es gibt erstmals keinen Bezug zu Edvard Munch“, erklär...

