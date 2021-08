Warnemünde : Ein Film machte die Alexandrinenstraße und ihre Bewohner berühmt

Mit dieser Resonanz haben die Bewohner der Alexandrinenstraße nach der Ausstrahlung des Filmes „Charme am Meer“ nicht gerechnet. Henry Gidom muss mehr Bier für sein Lädchen Hoppen un Molt brauen, andere erhalten Briefe.

Warnemünde | Den Alten Strom in Warnemünde kennen wohl alle Touristen. Aber spätestens seit der Ausstrahlung des Filmes „Charme am Meer - Die Achterreeg von Warnemünde“ von Cornelia Helms und Matthias Vogler hat die Alexandrinenstraße deutlich an Prominenz zugelegt. Der Film stellte die „Achterreeg“ – wie die hintere Reihe nach dem Strom bezeichnet wird – in den F...

