Warnemünde : Diebe nutzen Lockdown für Einbrüche in Kleingärten

In der Anlage Am Moor wird vermehrt eingestiegen. Mindestens 15 Mieter sind laut Vorstand betroffen.

Warnemünde | In der Kleingartenanlage Am Moor in Warnemünde hat es jetzt eine Serie von Diebstählen gegeben. Kleingärtner Reinhart Dühring wurde gleich zweimal zum Opfer der Langfinger. „Ich war froh, dass ich nach dem ersten Mal noch nicht die Tür repariert habe, da...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.