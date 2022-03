Robben zurück in Warnemünde : BUND klärt am Strand über Schutz der Tiere auf

Ehrenamtliche „Robbenbetreuer“ des Umweltbundes informierten die Strandbesucher am Dienstag über die Lebensweise der Kegelrobben und gaben Verhaltenstipps.

Warnemünde | Die Kegelrobben kehren zurück an die Ostsee. Zur großen Freude von Nicola Boll vom BUND-Netzwerk zum Schutz der Kegelrobben in Mecklenburg-Vorpommern. „Sie waren in den 1920er-Jahren ausgerottet und seit sie in den 1980er-Jahren unter Naturschutz gestellt wurden, wird unsere Küste wieder von ihnen besiedelt“, sagte sie am Dienstag in Warnemünde. Ehren...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.