B-Plan Strand in weiter Ferne : Strandoase Treichel in Warnemünde muss ohne Toiletten auskommen

Noch immer fehlt ein Bebauungsplan, der Baurecht und Planungssicherheit für die Strandbetreiber bedeutet. Ohne WC-Anlage kommen auf den Betreiber auch weitere Probleme zu.

Warnemünde | Sommerliche Temperaturen lassen in Rostock noch auf sich warten. Die Warnemünde Strandbetreiber befinden sich jedoch schon in der Vorbereitung für die Jahreszeit der Badehosen und Bikinis. Am 1. April dürfen sie offiziell wieder aufbauen. Doch ein Bebauungsplan (B-Plan) für den Strand, der Baurecht und Planungssicherheit für die Betreiber bedeuten wür...

