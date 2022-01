Bauarbeiten am Schnatermann : Anleger in der Rostocker Heide soll zu Ostern wieder öffnen

Am Dienstag legte im Rostocker Überseehafen das Arbeitsschiff „Braune“ der Firma Colcrete von Essen an. An Bord ist ein Seilbagger, der für die Sanierung und Erneuerung am Fähranleger am Schnatermann benötigt wird.

Schnatermann | Es gibt Hoffnung für den Fähranleger Schnatermann: Aus dem maroden Hafen soll wieder ein funktionierendes Anleger für Segler und Fahrgastschiffe werden. Kommende Woche starten die Arbeiten beim kleinen Hafen Rostocker Breitling, da bestätigt Axel Günther, Bauleiter der zuständigen Firma Colcrete von Essen Wasserbau GmbH und Co. KG. „Montag richten wir...

