Uni Rostock : Wissenschaftler entdecken neue Wurmart

Gritta Veit-Köhler, Senckenberg am Meer

Gritta Veit-Köhler, Senckenberg am Meer

Die bisher unbekannte Art kommt im eisbedeckten Südpolarmeer vor. Die Forscher untersuchen mit ihrer Arbeit die Folgen des Klimawandels.

Rostock | Sie ist zirka einen Zentimeter groß, lebt im eisbedeckten Südpolarmeer in etwa 500 Metern Tiefe und trägt den Namen Anobothrus konstantini – Wissenschaftler der Universität Rostock haben eine neue Wurmart entdeckt. Gefunden wurde sie von der Biologin Friederike Säring in Sedimentproben, die während Antarktis-Expeditionen in den Jahren 2013, 2016 und 2...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.