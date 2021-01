Universität Rostock : Neue studentische Prorektorin gewählt

Die 23-Jährige wird eine wichtige Funktion in der Kommunikation zwischen Studenten und Universität einnehmen.

Rostock | Das Konzil der Universität Rostock hat in seiner Sitzung am 27. Januar die Studentin Marie Pleßmann zur studentischen Prorektorin gewählt. Das teilte die Universität am Donnerstag mit. Pleßmann tritt die einjährige Amtszeit am 14. April 2021 an. Pror...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.