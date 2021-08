In Nachwuchsakademie aufgenommen : Doktorand der Unimedizin Rostock forscht am Herzmuskel

Doktorand Praveen Vasudevan wurde als nur einer von 20 Nachwuchsforschern aus dem gesamten deutschsprachigen Raum in die Nachwuchsakademie der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) aufgenommen.

Rostock | Praveen Vasudevan, Doktorand an der Klinik für Herzchirurgie der Unimedizin Rostock beschäftigt sich intensiv mit den Folgen eines Herzinfarktes und was dieser im Muskel auslöst. Er ist Mitglied einer Arbeitsgruppe um Prof. Robert David, die sich mit regenerativer Medizin in der Herzchirurgie beschäftigt. Wie die Unimedizin am Montag mitteilte, wurde ...

