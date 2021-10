Universität Rostock : 325 Erstsemester – Medizinstudenten zurück im Hörsaal

Sezieren, operieren, mit Patienten reden: All das geht kaum per Video-Chat. Damit die Medizin-Erstsemester an der Uni Rostock ihr Handwerk erlernen können, startet für sie das neue Studium größtenteils in Präsenzlehre.

Rostock | Bei den Medizinern an der Universität Rostock heißt es wieder: Hörsaal statt Headset. 325 Erstsemesterstudierende der Studiengänge Humanmedizin, Zahnmedizin, Medizinische Biotechnologie und Hebammenwissenschaft wurden am Freitag in einer Einführungsvorlesung begrüßt. Zumindest für Studierende, die geimpft, getestet oder genesen (3G) waren, fand diese ...

