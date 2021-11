Hansestadt Rostock : 10. IT-Karriere-Nacht an der Universität Rostock

Die Universität lädt Interessierte, Absolventen sowie Studenten am Mittwoch ins Konrad-Zuse-Haus ein.

Rostock | Die Universität Rostock veranstaltet in Zusammenarbeit mit Rostock Business und der T-Systems Multimedia Solutions GmbH am 17. November 2021 ab 15.30 Uhr in der Albert-Einstein-Straße 22 zum zehnten Mal in Präsenz die IT-Career Night. Siebzehn Arbeitgeber der Branche stellen sich in Form von zweiminütigen Pitches vor und geben in sieben Workshops ihr ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.