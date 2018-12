Versuchter Raub in Rostock : Unbekannter bedroht Tedi-Mitarbeiterin mit Messer

Ein Mann versucht eine Filiale in Toitenwinkel zu überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.

von svz.de

29. Dezember 2018, 09:52 Uhr

Ein unbekannter Mann hat am Freitagabend gegen 18:30 Uhr in der Salvador-Allende-Straße im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel eine Angestellte im TEDI-Markt mit einem Messer bedroht und versucht den Inhalt der Kasse zu entwenden. Als ein weiterer Kunde die Filiale betrat flüchtet der Täter ohne Geld in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachtes des versuchten schweren Raubes.

Der tatverdächtige Mann kann wie folgt beschrieben werden:

ca. Mitte 30, männlich,

auffallend groß, schlank,

kurze mittelblonde Haare,

dunkel gekleidet ,

schwarzes Basecap mit weißem Starwars-Aufdruck

Nasenpiercing

Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch beim Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Rostock unter 0381 / 4916 1224, bei der Internetwache www.polizei.mvnet.de oder jeder weiteren Polizeidienststelle zu melden.