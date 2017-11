Bestattungskultur : Trauer-Kunst aus dem Keramikatelier

vergrößern 1 von 3 Foto: nordreport 1 von 3





von Grit Büttner

erstellt am 19.Nov.2017 | 09:00 Uhr

Es zehrt an Nerven und Kräften und es dauert lange. Doch Arbeiten in der Töpferwerkstatt ist für Andrea Schürgut auch Seelentherapie zum Weiterleben nach einem erlittenen Verlust. „Grabmale sind für die Hinterbliebenen da, eine gedankliche Brücke zu den Gestorbenen“, sagt die studierte Designerin und ausgebildete Trauerbegleiterin. „Das Grabgefäß als letzte Behausung des Menschen sollte Ausdruck unserer Achtung vor dem Tod sein, um die Achtung vor dem Leben nicht zu verlieren.“

Ton, in freundlichen warmen Erdfarben und beinahe beliebig formbar, sei für sie ein wunderbar geeignetes Element, um Trauer zu verarbeiten, sich zu „erden“. Die 51-Jährige spricht aus Erfahrung. Das Leben mit ihrem schwerstbehinderten Sohn Tom und der Tod des Vierjährigen 1997 waren Anstoß, sowohl ihrem Beruf als auch der Trauer- und Bestattungskultur eine neue Richtung zu geben. Ihre Diplomarbeit 1996 schrieb sie über keramische Urnen.

Ein Jahr später formte die Kunsthandwerkerin in ihrem Berliner Atelier das erste keramische Grabzeichen, es war für ihr eigenes Kind bestimmt. „Ein schwerer dunkler Stein hätte nicht zu meinem Sohn gepasst, ich wünschte mir eine freundliche, helle Erinnerung an ihn“, sagt sie. „In der Ohnmacht, Wege zum Trost und zur Heilung für mich zu suchen, fand ich meine Berufung.“ Schürgut nennt ihre Werke „Feuermale“: „Sie gehen durchs Feuer, brennen sich in die Seele, werden zu beständigen Lebensbegleitern.“

Das gebrannte Grabmal für Tom wurde etwas Besonderes, ein Haus der Erinnerungen, ein Zufluchtsort für Gefühle. In kleinen Fächern finden Kuscheltiere und Kerzen Platz, ein Klangspiel unterbricht die Stille. Sätze aus dem Lieblingsbuch der Mutter, „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry, sind auf der Vorderseite zu lesen. Jetzt will die Keramikerin ihr Erstlingswerk nach Rostock bringen. Nach 20 Jahren ende die Ruhezeit auf dem Berliner Friedhof, auf dem Tom beigesetzt wurde. Am 2. Dezember, dem 25. Geburtstag ihres Sohnes, löse sie rituell die Grabstelle auf.

Am Ufer der Warnow in Rostocks Altstadt hat Andrea Schürgut – nach Stationen in Berlin, Garvensdorf bei Neubukow und Bad Doberan – 2008 ihr fünftes Atelier eingerichtet. Zugleich absolvierte sie eine Ausbildung zur Trauerbegleiterin. In der Hansestadt sei sie endlich angekommen, sagt sie. „Hier habe ich genug Luft und Raum zum Arbeiten, ein Töpfer braucht Erdung.“

Grabmale baue sie aus vorgefertigten Tonplatten mit hohem Schamotte-Anteil. Konzentration sei auch für die Feinarbeiten nötig – das Einpassen von Regalfächern für Andenken, Briefe oder kleine Gästebücher für Besucher des Grabes. In Schubladen könnten persönliche Beigaben verwahrt werden. Fenster, Durchbrüche, Glas, Perlen, Schmuck sorgten für Licht und Farbe, zarte Windspiele für angenehme Klänge an der letzten Ruhestätte eines Menschen. Mit eigens gefertigten Werkzeugen arbeite sie Inschriften, Symbole, Widmungen, Kinderzeichnungen ein.

Das Mittun der Angehörigen sei nicht nur erwünscht, sondern Teil der Trauerbegleitung, betont die Künstlerin. Manch einer entschließe sich erst Jahre nach dem Begräbnis zu einer – im wahren Wortsinn – aktiven Aufarbeitung seines Verlustes. Doch es sei nie zu spät, fantasievoll tätig zu werden. Beim Gestalten von Abschiedsobjekten könnten Trauernde ihren Gefühlen freien Lauf lassen und so Erinnerungen Ausdruck verleihen. Es helfe Kindern wie Erwachsenen, Frieden zu finden. „Das Arbeiten am Ton braucht Zeit und Hingabe, es ist Seelenpflege.“

Ins Atelier der Keramikerin kommen verwaiste Mütter und Väter, Großeltern und Geschwister, Kinder und Enkel. Manch einer möchte beim Aussuchen von Grabmal oder Urne zunächst nur beraten werden, andere bringen Ideen in die Gestaltung ein, und einige verbringen sogar viele Stunden in der Werkstatt und leisten mit eigenen Händen schwerste Trauerarbeit.

Dieser Weg sei oft steinig, weiß Schürgut. Krankenkassen erkennen Trauerbegleitung als Vorsorgeleistung nicht an. Auch ihre Workshops, die Traumata und Depressionen vorbeugen sollen, bezahlten Angehörige selbst. Dazu komme manch widersinnige Friedhofssatzung, die etwa nur liegende Grabsteine erlaube. Neulich habe ein junger Mann darum kämpfen müssen, dennoch ein aufrechtes „Feuermal“ auf das Grab seiner Schwester zu stellen. Er hatte tagelang daran mitgearbeitet.

Frost- und witterungsbeständig für die Ewigkeit werden die Grabzeichen durch zweimaliges Brennen bei 1250 Grad im Keramikofen. Urnen hingegen müssen für die meisten Friedhöfe aus vergänglichem Material gefertigt sein und werden daher bei niedrigerer Temperatur gebrannt. Dennoch erhalten sie aufwändige Verzierungen oder auch Papierbanderolen für letzte Grüße, Gedichte, Wünsche.

„Feuermale“ von Andrea Schürgut finden sich auf Friedhöfen in der ganzen Bundesrepublik. Dazu kommen Haus-Altäre, Lichthäuser, Seelenboote, alles in Ton gebrannte Erinnerungen, für Gärten oder Wohnräume. Der Tod gehöre zum Leben, sagt die Künstlerin. Sie wolle ein Zeichen setzen für einen offeneren Umgang mit dem Sterben, für eine Neuorientierung in der westlichen Bestattungskultur.



Internet: www.feuermale-schuergut.de