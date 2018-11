Rostock : Sail-Chef will IGA-Park aufpeppen

Wasserflugzeuge, Rock the Ramp, Wildwestshows: Programm soll mehr Besucher anlocken. Ideen vorgelegt.

12 000 Besucher schauen sich jedes Jahr zur Hanse Sail an drei Tagen den offenen Marinestützpunkt Hohe Düne an. Im IGA-Park sind es zur Mini-Sail – der Schau der Modellbauer – gerade einmal ein Viertel davon. Und das an vier Tagen. Für Veranstaltungschef Holger Bellgardt Grund zum Handeln.

Die Marine will 2019 einen weiteren Tag lang ihr Gelände öffnen. Was aber passieren muss, damit mehr Besucher auf das Schmarler Gelände strömen, dafür hat sich Bellgardt einiges überlegt. Schon zur 29. Auflage im nächsten Jahr könnten einige Neuerungen greifen. „Zum Beispiel könnten vom Park Hubschrauberrundflüge oder Ballonfahrten starten. Und am Sonnabend gibt es dann abends ein Ballonglühen als möglichen Ersatz für das Feuerwerk in Warnemünde, das die nächsten Jahre so nicht mehr stattfinden wird“, sagt Bellgardt. Er könnte sich auch eine Reaktivierung des Wasserflugplatzes vorstellen, der aufgrund der abgeschiedenen Lage im Fischereihafen aufgegeben werden musste.

Herausforderungen sind für ihn und sein Team nicht nur die Bundesgartenschau-Pläne, die zum größten Teil den Stadthafen und damit das Kern-Gelände der Sail betreffen. Jedes Jahr müsse neu überlegt und auf aktuelle Ereignisse reagiert werden. So erschwere zum Beispiel die Matrosendenkmal-Baustelle Zuschauern den Besuch der Segelwettbewerbe, die in den Vorjahren auf Höhe der Neptun-Werft scharenweise Interessenten anlockten. Solche sportlichen Sail-Bausteine wie Regatten, Wasserski, Stand-up-Paddeln oder Rock the Ramp seien auch im IGA-Park möglich. „Warum nicht zum 600-jährigen Universitäts-Jubiläum einen Ruderwettbewerb veranstalten, bei dem ein Hanse-Sail-Achter gegen die Elite-Teams aus Cambridge und Oxford antritt?“, so Bellgardt. Potenzial sieht er auch an Land: „Nicht für den Rummel aus dem Stadthafen, aber vielleicht für ein kleines historisches Karussell oder ein Hüpfburgen-Land, Piraten- oder Wildwestvorführungen in Kooperation mit Ralswieck oder Bad Segeberg. Auch das Treffen der Kanoniere könnte in den Nordwesten umziehen.“

Im IGA-Park stimme mit der Kaikante, einem Anleger für ein Schiff, das Ausfahrten anbieten könnte sowie Parkplätzen, Verweilmöglichkeiten und der Bühne einfach die Infrastruktur.