Offizielle Bewerbung : Rostock will die Bundesgartenschau 2025

Dem Traum von der Bundesgartenschau 2025 ist Rostock einen Schritt nähergekommen. Die Hanse- und Universitätsstadt hat sich gestern offiziell um die Ausrichtung beworben. Die Unterlagen sind an die Deutsche Bundesgartenschau-Gesellschaft übergeben worden.

von svz.de

26. Juli 2018, 20:45 Uhr

hat sich offiziell um die Ausrichtung der Bundesgartenschau 2025 in der Hansestadt beworben. „Der Zuschlag wäre ein Meilenstein für Rostocks Stadtentwicklung. Wir wollen beweisen, dass eine grüne Innenverdichtung machbar ist“, sagte Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos) laut vorab vorliegender Mitteilung am Donnerstagabend. Rund um das Ufer der Warnow sollen „ab 2025 lebendige Stadtlandschaften sprießen, die Kultur, Erholung, Wohnen und Freizeit miteinander verbinden“, sagte Methling.

Den Stadtverantwortlichen geht es vor allem um die finanzielle Förderung von Infrastrukturprojekten, die mit einem Zuschlag einhergehen würden. Die Investitionssumme beziffert die Stadtverwaltung derzeit mit 113 Millionen Euro, von denen die Kosten für die Buga selbst jedoch nur kleinen Teil ausmachen würden.

Zu den Bauplänen zählen etwa der Neubau für das marode Volkstheater, das jedoch auch ohne Buga bereits geplant ist. Die Errichtung des Archäologischen Landesmuseums und die dafür nötige Freiflächenentwicklung des Stadthafens wären dagegen ohne Buga kaum finanzierbar und wenn, dann erst in vielen Jahren, sagte Buga-Koordinator Matthias Horn.

Hinzu kämen die Tieferlegung und Deckelung der Hauptverkehrsader Am Strande, eine Fußgängerbrücke über die Warnow und die Entwicklung der früheren Deponie in Dierkow. Für die Buga selbst soll unter anderem eine Flaniermeile in der Innenstadt entstehen, das Gelände der Internationalen Gartenschau 2003 solle Außenstandort werden.

Die kommenden Bugas sollen in Heilbronn (2019), Erfurt (2021) und Mannheim (2023) stattfinden.

Auf einen Blick Die Bewerbung Die Delegation der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft trifft sich heute zum Rundgang entlang der Warnow. Vor Ort will sie sich ein Bild davon machen, wie die Buga-Pläne die Stadtentwicklung voranbringen könnten. Sollte das Gremium danach keine Fragen mehr haben, kann es sein, dass bereits heute der Zuschlag für Rostock erteilt wird – spätestens aber bis Ende August. Bausteine Acht Projekte sollen für und mithilfe der Buga realisiert werden: Der Stadthafen, das Plateau, die Brücke, Stadtstrand und Kleingartenpark Fährhufe, die Hechtgrabenniederung, der Stadt-Park (alte Deponie), das Warnow-Quartier (Bauhofgelände) und das Warnow-Rund. Sie sollen von der Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung und der Durchführungsgesellschaft BUGA Rostock umgesetzt werden. Kosten Das Investitionsvolumen für die städtebaulichen Maßnahmen beträgt rund 113 Millionen Euro. Für die einzelnen Projekte stehen Fördermittel vom Land zur Verfügung – teilweise bis zu 90 Prozent. Daneben werden von privaten Investoren rund 360 Millionen Euro ausgegeben – für das Museum, die Markthalle, das Warnow-Quartier. Im Durchführungshaushalt für die Buga als Veranstaltung halten sich Einnahmen (27,5 Millionen) und Ausgaben (42,5 Millionen) nicht die Waage – der notwendige Zuschuss der Stadt beträgt 15 Millionen Euro. Auch die Nachfolgekosten, wenn die Stadt 2026 die Flächen zurückerhält, werden kalkuliert: für Pflege und Unterhalt der Vegetations- und Infrastrukturen jährlich rund 850 000 Euro plus rund 75 000 Euro pro Jahr für die Brücke. Zeitplan 2018: Bewerbung, Zuschlag, Vorarbeiten

2019: Vergabeverfahren, Planung Brücke L22, Wettbewerbe

2020: Planung, Leitentscheidung Projektbausteine

2021: Planung, Schaffung Planungs- und Baurecht, Start Baumaßnahmen

2022: Realisierung Brücke & Plateau und Projektbausteine

2023: Realisierung Brücke & Plateau, Beginn Realisierung Buga-Inhalte

2024: Fertigstellung Projektbausteine, Verkehrsfreigabe L22, Realisierung Buga-Inhalte

2025: April bis Oktober Buga

2026: Rückgabe der Flächen an die Stadt