Rostock-Südstadt: Polizei fahndet mit Fotos nach einem Ladendieb

von Polizeiinspektion Rostock

09. April 2020, 16:52 Uhr

Zur Aufklärung eines Ladendiebstahls in Rostock/Südtstadt vom 24. Januar 2020 fahndet die Polizei jetzt mit Bildern der Überwachungskamera nach einem unbekannten Täter.

Gegen 10:15 Uhr betrat der junge Mann den Edeka Markt und begab sich zielstrebig in die Spirituosenabteilung. Hier steckte er mehrere Flaschen Alkohol in seinen mitgebrachten Rucksack. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Mann wurde dabei von einem Zeugen beobachtet.

Auf richterlichen Beschluss veröffentlicht die Rostocker Polizei nun Fotos der Überwachungskamera. Zu sehen ist dabei der Tatverdächtige

.

Polizei Rostock (zur Verfügung gestellt)

Personenbeschreibung:

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zur Klärung der Identität der Person.

Wer erkennt die auf den Fotos abgebildete Person oder kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Wer hat sich am 24. Januar 2020, gegen 10:15 Uhr, in diesem Edeka Markt in der Südstadt aufgehalten und hat Beobachtungen gemacht, die mit der beschriebenen Straftat in Zusammenhang stehen könnten?