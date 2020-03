Rostock-Südstadt: Abermals Gartenlaube abgebrannt

von Polizeiinspektion Rostock

27. März 2020, 13:39 Uhr

Als die Einsatzkräfte am 26. März 2020, kurz nach 14.30 Uhr in der Kleingartenanlage Dr. Ernst Heydemann in Rostocks Südstadt eintrafen, stand eine Gartenlaube bereits in vollem Umfang in Flammen. Die Datsche brannte aus und ein dazugehöriger Baum brannte komplett nieder. Die Feuerwehr konnte das Übergreifen auf andere Grundstücke verhindern. Am Nachbargebäude entstanden Hitzeschäden.

Die Kleingartenanlage steht bereits seit längerer Zeit leer. Vor gut einem Jahr brannte es in der unmittelbaren Nachbarschaft schon einmal. Zeugen gaben gegenüber der Polizei am Einsatzort an, dass sie flüchtende Jugendliche gesehen haben. Die Jugendlichen konnten bei der Nahbereichsfahndung jedoch nicht mehr aufgegriffen werden. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen bezüglich Vorsätzlicher Brandstiftung übernommen.