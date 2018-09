Flüchtlingsdrama : Rostock sagt Aufnahme zu

Hansestadt bietet Kanzlerin Merkel Hilfe bei der Unterbringung aus Seenot Geretteter an.

von Torben Hinz

06. September 2018, 08:00 Uhr

Die Hansestadt bietet Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Hilfe bei der Aufnahme von Flüchtlingen an, die im Mittelmeer vor dem Ertrinken gerettet wurden, von den Anrainerstaaten aber nicht an Land gelassen werden. Zugleich soll Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos) auch die Landesregierung zum Beitritt zu der Initiative bewegen, die von Düsseldorf, Köln und Bonn ins Leben gerufen wurde. Das hat die Bürgerschaft gestern nach emotional geführter Debatte mehrheitlich beschlossen.

„Es ist unerträglich, dass täglich Menschen im Mittelmeer ertrinken“, sagt Methling, der den Antrag von Grünen und SPD unterstützt. Zwar sei Rostock nicht direkt zuständig, sondern Europa und seine Mitgliedsstaaten. Die aber würden das Problem nur halbherzig angehen und das bequem vom Wohnzimmersessel aus. „Wir wollen ein Zeichen setzen, dass die Bundesregierung mit einem anderen Nachdruck an die Sache herangeht“, so der Oberbürgermeister.

Die bestehenden Probleme bei der Unterbringung und Integration der Flüchtlinge, die bereits in Rostock leben, spielen dabei nur eine untergeordnete Rolle. Das betont auch Andrea Krönert (Grüne): „Die Tatsache, dass es im Moment keine europäische Lösung gibt, darf nicht dazu führen, dass Menschen zu Tode kommen – und das tun sie.“ Angesichts dieser essenziellen Frage würden die Umstände in Rostock in den Hintergrund gedrängt, erklärt auch Anke Knitter (SPD). „Worüber wir hier reden ist doch, das unwürdige Hin und Her vor den Küsten Europas zu beenden“, sagt sie. An Bord der Schiffe, denen die Einfahrt oder das Anlanden untersagt wurde, seien sogar Tuberkulose-Fälle aufgetreten.

Aus Sicht von Knitter würden die Flüchtlinge auch unabhängig von dem Rostocker Signal kommen. Genau deswegen kritisiert CDU-Fraktionschef Daniel Peters die Entscheidung als „Symbolpolitik“. Sie helfe keinem von denen, die vom Ertrinken im Mittelmeer bedroht seien. Zudem sei Rostock offenbar jetzt schon überfordert mit den anwesenden Flüchtlingen, so seine Parteikollegin Ulrike Jahnel. „Wir sollten uns mal um die vielen kümmern, die hier sind“, sagt sie. Sie selbst tue das – „und das mit der Hand und nicht mit dem Mund“, so Jahnel. Beispielsweise werden die Zuwanderer häufig lange Jahre in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht, obwohl sie längst in eine eigene Wohnung umziehen müssten. Doch die fehlen schon heute. „Neue Flüchtlinge aufzunehmen und keine vorzeigbare Perspektive anzubieten, ist nicht besonders verantwortungsvoll“, sagt Jahnel.

Das stimme, so Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke). „Aber die Situation derer, denen Hilfe angeboten werden soll, ist aktuell um ein Vielfaches schlechter.“