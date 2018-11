Wachstum : Rostock lernt von Bremen

Mit mehr Einwohnern wachsen auch die Herausforderungen. IHK-Regionalkonferenz lotet Lösungen aus.

von AENG

21. November 2018, 05:00 Uhr

Früher wurde davon ausgegangen, dass die Hansestadt Rostock schrumpft. Doch nun ergibt sich ein neues Bild: Die Stadt wächst! Innerhalb der nächsten 20 Jahre sollen laut Prognosen um die 25 000 mehr Menschen in Rostock leben. Auf der gestrigen IHK-Regionalkonferenz kamen Vertreter der Stadt und Wirtschaft zusammen und widmeten sich den aus dem Wachstum resultierenden Herausforderungen für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung Rostocks. Im Fokus stand dabei die Erstellung eines neuen Flächennutzungsplanes (FNP) für die Stadt.

Im vergangenen Jahr hat die Stadtverwaltung Anregungen der Einwohner zum Flächennutzungsplan gesammelt und damit dazu, welche Flächen für Gewerbe, Wohnen oder auch Grün vorgehalten werden sollen. „Mit dem wirtschaftlichen Wachstum brauchen wir mehr Gewerbefläche, um so mehr Arbeitsplätze schaffen zu können“, betonte Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski, „das bedeutet auch, dass wir mehr Wohnraum brauchen. Das wird ein Schwerpunkt bei der Entwicklung des FNP sein. Dennoch sorgen sich die Menschen um ihre Wiesen und Gärten. Deshalb müssen wir die Stadt behutsam entwickeln und die mitnehmen, die hier bereits leben.“ Im Dialog mit der Bevölkerung und der Wirtschaft soll nun in den kommenden vier bis sechs Jahren ein neuer Zukunftsplan erstellt werden. Für Arne Sünnemann, Abteilungsleiter für Stadtentwicklung der Hansestadt Bremen, ein recht optimistisch gesetztes Ziel. Als Gast erläuterte der Stadtplaner den Planungsprozess für Bremens Flächennutzungsplan. 2008 stellte sich der Industriestandort der Aufgabe, aufgrund von Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum einen neuen Zukunftsplan zu erarbeiten. Sieben Jahre dauerte die Planung. Sünnemann betonte, dass gerade die Beteiligung der Bevölkerung ein wichtiger Bestandteil sei. „Wir haben die Menschen aktiv dazu aufgerufen, sich zu beteiligen. Dreiviertel der Anregungen wurden letztlich berücksichtigt“, erklärt der Stadtentwickler. Trotz des Dämpfers aus Bremen: Der Leiter des Rostocker Stadtplanungsamtes, Ralph Müller, und sein Team halten an der gesteckten Zeitvorgabe fest. Einige Anregungen aus Bremen sollen inhaltich mit einfließen.