An vielen Orten der Stadt finden am Samstag Programmpunkte der Hanse Sail statt. FOTO: Jens Büttner/dpa-Zentralbild up-down up-down Open Ship, Konzerte und mehr Das können Besucher am Samstag auf der Hanse Sail in Rostock erleben Von Carolin Beyer | 12.08.2022, 19:00 Uhr

Die Hanse Sail in Rostock bietet am Sonnabend wieder ein vielseitiges Programm in Warnemünde, im IGA-Park und am Stadthafen. Von Open Ship bin hin zu Konzerten - das erwartet die Besucher.